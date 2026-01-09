Nach Stromausfall in Berlin

Neujahrsempfang von Bundespräsident Steinmeier (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Dies sei eine entscheidende Aufgabe der Politik, die jetzt dringend angepackt werden müsse, sagte Steinmeier bei seinem traditionellen Neujahrsempfang im Berliner Schloss Bellevue. Es müsse mehr dafür getan werden, die Infrastruktur vor Anschlägen und Katastrophen zu schützen. Er frage sich, wer auf die Idee komme, eine so zynische und rücksichtslose Tat zu begehen. Zehntausende Menschen - darunter Kinder, Alte, Kranke und Pflegebedürftige - hätten bei eisigen Temperaturen tagelang ohne Strom, Licht und Heizung auskommen müssen, beklagte der Bundespräsident.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.