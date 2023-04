Experten-Empfehlungen

Demokratiedenkmal: Die Paulskirche in Frankfurt am Main. (picture-alliance / dpa / Fabian Sommer)

Steinmeier sagte in Berlin, die Kirche sei ein Schatz von nationaler Bedeutung. Diesen sollte man bundesweit noch stärker zum Glänzen bringen. Die Paulskirche markiere den Moment, in dem aus Untertanen Bürger geworden seien und ein Geist der Freiheit erwacht sei. Sie sei deshalb ein herausragender Ort deutscher Demokratiegeschichte, aber bisher "unter ihren Möglichkeiten geblieben", so der Bundespräsident. Das Gebäude wird bisher meist nur für besondere Preisverleihungen und Festakte genutzt.

Empfehlungen der Expertenkommission

Eine Expertenkommission überreichte Steinmeier heute ihre Empfehlungen zur Entwicklung der Paulskirche und zum Bau eines Hauses der Demokratie. Darin ist von einer "Lehrstätte der Demokratie" die Rede. Die Kirche war 1848/49 Tagungsort der Frankfurter Nationalversammlung. Diese arbeitete die erste gesamtdeutsche, demokratische Verfassung Deutschlands aus. Sie wurde zwar nie wirksam, diente aber als Vorbild für die Weimarer Verfassung 1919 und für das Grundgesetz 1949.

