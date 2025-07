Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sören Stache)

Für den Fall, dass nicht genügend Freiwillige kämen, bräuchte es eine andere Form der Wehrpflicht, sagte Steinmeier im ZDF. Dafür sei eine Debatte über eine neue Ausgestaltung nötig. Der Bundespräsident verwies auf die Veränderung der Sicherheitslage in Europa, den Krieg Russlands in der Ukraine und die veränderte Haltung der Trump-Regierung in den USA zu den transatlantischen Beziehungen.

Die Rückkehr zur 2011 ausgesetzten Wehrpflicht könnte die Regierungskoalition mit einfacher Mehrheit im Bundestag beschließen. Für eine grundlegend neue Dienstpflicht, die etwa auch Frauen einbeziehen würde, müsste das Grundgesetz geändert werden.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.