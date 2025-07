Litauen-Besuch

Bundespräsident Steinmeier in Litauen (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Gemeinsam mit dem litauischen Ministerpräsidenten Paluckas legte er an der Holocaust-Gedenkstätte Paneriai in der Nähe der Hauptstadt Vilnius einen Kranz nieder. Im Wald von Paneriai wurden im Zweiten Weltkrieg während der deutschen Besatzung Litauens etwa 120.000 Menschen von Nationalsozialisten und einheimischen Helfern ermordet. Unter den Opfern waren mindestens 70.000 Juden. Steinmeier und Paluckas hatten zuvor bereits einen Kranz an der Nationalen Gedenkstätte für die Opfer des Unabhängigkeitskampfes Litauens niedergelegt.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.