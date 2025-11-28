Luftaufnahme des zerstörten Guernicas am 26. April 1937 (picture-alliance / Mary Evans Picture Library)

Steinmeier nahm gemeinsam mit dem spanischen König Felipe auf dem Friedhof von Guernica an einer Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer teil. - Der deutsche Luftwaffenverband "Legion Condor" hatte die Stadt im Norden Spaniens am 26. April 1937 zerstört - als Unterstützung für General Franco im Spanischen Bürgerkrieg. Dabei wurden je nach Schätzung zwischen 200 und 1.700 Menschen getötet. Der Angriff wurde zum Symbol für eine grausame und gegen die Zivilbevölkerung gerichtete Kriegsführung.

Francos Sieg im Bürgerkrieg 1939 war der Beginn der Diktatur in Spanien, die bis zu seinem Tod 1975 dauerte.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.