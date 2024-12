Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten

Bundespräsident Steinmeier bei seiner Weihnachtsansprache 2024 im Schloss Bellevue in Berlin. (AP / Annegret Hilse)

Hass und Gewalt dürften nicht das letzte Wort haben, sagte Steinmeier. Er wandte sich direkt an die Angehörigen und Freunde der Toten. Man könne nur erahnen, was sie durchmachten. Er versicherte den Hinterbliebenen, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein seien. Den Verletzten wünschte er eine rasche Genesung.

Dank an Einsatzkräfte und Ehrenamtler

Steinmeier sprach zudem den Einsatzkräften seinen Dank aus. Sie hätten am Abend des Anschlags und in den Tagen danach vor Ort Hilfe geleistet und Trost gespendet und täten dies auch jetzt an den Weihnachtstagen. In diesem Zusammenhang hob er das Engagement von Ehrenamtlichen im ganzen Land hervor, die sich im Sportverein, der Feuerwehr oder im Hospiz engagierten. Sie gäben Deutschland Wärme und ein freundliches Gesicht.

Ton ist rauer geworden

Zur Lage im Land allgemein sagte der Bundespräsident, der Ton sei im Alltag rauer geworden, zuweilen sogar unversöhnlich. Es gebe viel Unzufriedenheit über Politik, Wirtschaft, über Bürokratie, über Ungerechtigkeiten. Steinmeier forderte dazu auf, offen auszusprechen, was schlecht laufe, was in unserem Land nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte und sollte.

Hoffnung geben könnten "vor allem wir selbst und unsere Stärken, mit denen wir schon in der Vergangenheit große Aufgaben und Krisen gemeinsam gemeistert haben", zeigte sich der Bundespräsident zuversichtlich. Er nannte Gemeinsinn und Tatkraft, Ideenreichtum und Fleiß, Mut und Ehrgeiz.

Steinmeier hatte wegen der Todesfahrt seine bereits aufgezeichnete Weihnachtsansprache geändert und neu aufgenommen. Sie wird morgen am 1. Weihnachtstag ausgestrahlt.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.