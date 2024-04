Ankara

Steinmeier legt Kranz an Atatürk-Mausoleum nieder - längeres Gespräch mit Erdogan am Nachmittag

Bundespräsident Steinmeier ist zum Abschluss seines dreitägigen Besuchs in der Türkei in der Hauptstadt Ankara eingetroffen. Zum Auftakt legte Steinmeier einen Kranz am Mausoleum des türkischen Republikgründers Atatürk nieder. Außerdem nahm Steinmeier an einer Veranstaltung an der Universität Ankara teil.