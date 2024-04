Steinmeier bei einer Fotoausstellung im Erdbebengebiet in der südtürkischen Region Gaziantep (dpa / Adsiz Gunebakan)

Er sprach von einer großen Leistung. Bei der Besichtigung eines Unterbringungszentrums in Nurdagi würdigte Steinmeier auch die Leistungen der türkischen Lehrer, die sich mit viel Leidenschaft darum bemühten, dass syrische Kinder weiter zur Schule gehen könnten. Der Bundespräsident war auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammengekommen. In einem vertraulichen Gespräch sei es vor allem um das Thema Rechtsstaatlichkeit gegangen, hieß es anschließend. Internationale Organisationen und Regierungskritiker werfen der türkischen Führung gravierende Defizite im Bereich der Menschenrechte vor, darunter willkürliche Verhaftungen von Journalisten und Aktivisten sowie die Diskriminierung der kurdischen Minderheit. Zum Abschluss seines dreitägigen Besuchs in der Türkei kommt das deutsche Staatsoberhaupt morgen in Ankara mit Präsident Erdogan zusammen.

