Die Partnerschaft mit dem ölreichen Land bestehe schon sehr lange, sagte Steinmeier in der Hauptstadt Abuja. Zugleich verwies er darauf, dass auch die Bedeutung von erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Der nigerianische Präsident Tinubu warb um Investitionen. Sein Land sei sehr daran interessiert, mit Deutschland Geschäfte zu machen, erklärte Tinubu. Im Rahmen seiner Afrikareise wird das deutsche Staatsoberhaupt unter anderem noch in Südafrika erwartet.

