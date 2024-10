Nordische Staaten

Nordische Botschaft in Berlin (picture alliance / Winfried Rothermel)

Man sei sich in vielen Dingen ähnlich, sagte er bei einem Empfang im Schloss Bellevue. So teile man Werte und Eigenschaften wie Verlässlichkeit, Pragmatismus, Klarheit. Das deutsche Staatsoberhaupt äußerte sich anlässlich eines Festakts zum 25-jährigen Bestehen der Nordischen Botschaften in Berlin. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden hatten im Herbst 1999 ihre Auslandsvertretungen in der deutschen Hauptstadt auf einem Gelände vereint. Dies sei nicht nur weltweit einzigartig, sondern auch ein Zeichen der tiefen Freundschaft zwischen den Ländern.

Was die Zusammenarbeit angehe, seien diese ein großes Vorbild, betonte der Bundespräsident. Auch seien sie Vorreiter bei Digitalisierung, Entbürokratisierung und erneuerbaren Energien.

