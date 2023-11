Nahost-Reise

Bundespräsident Steinmeier in Oman (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In der Hauptstadt Maskat wurde das deutsche Staatsoberhaupt mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend kam er mit Sultan Haitham bin Tarik zusammen. Ein Thema der Gespräche dürfte die politische Lage gewesen sein. Oman spielt im aktuellen Nahostkrieg zwar keine wesentliche Rolle, gilt aber allgemein als einflussreiches Land in der Region. Steinmeier will in dem wohlhabenden Land unter anderem die Festung von Nizwa und die Große Moschee in Maskat besuchen. Morgen fliegt er nach Katar weiter.

