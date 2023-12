Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Weihnachtsansprache im Schloss Bellevue in Berlin (Archivbild) (AP Photo / Michael Sohn, Pool)

Angesichts der Konflikte und Nöte in der Welt verstehe er, dass es manchmal zu viel werde, sagte Steinmeier in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache. Man dürfe die Hoffnung auf eine friedlichere Welt aber nicht aufgeben. Steinmeier warnte die Deutschen davor, sich von der Demokratie abzuwenden. Wenn es anstrengend werde, dann gebe es bessere Ratgeber als Wut und Verachtung. Zu den guten Ratgebern gehörten Mut und Miteinander. In diesem Zusammenhang würdigte er die Arbeit all jener, die an Weihnachten zum Wohle der Gemeinschaft und anderer Menschen im Einsatz sind.

