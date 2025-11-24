Ukraine-Verhandlungen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Veranstaltung des Deutschlandfunks in Hoyerswerda im Gespräch mit Sina Fröhndrich (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Endlich seien auch die Europäer einbezogen worden, sagte Steinmeier dem Deutschlandfunk bei einer öffentlichen Veranstaltung unseres Senders in Hoyerswerda. Die Amerikaner hätten eingesehen, dass dies notwendig sei.

Ziel von Verhandlungen müsse ein dauerhafter Frieden sein, aber auch die gesicherte Souveränität der Ukraine. Allerdings sei noch lange nicht klar, ob sich die Europäer mit ihren Argumenten durchsetzen könnten. Die Lage könne sich binnen Stunden ändern, betonte der Bundespräsident.

Steinmeier warnte zugleich vor autoritären Tendenzen in den westlichen Demokratien. Solche gefährlichen Unterströmungen gebe es in vielen liberalen Demokratien, in den USA, aber auch in Europa. Es gelte jetzt, die demokratische Mitte zu stärken. Die Politik rief der Bundespräsident dazu auf, sich den Alltagssorgen der Menschen zuzuwenden und konkrete Probleme zu lösen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.