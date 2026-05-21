Kritik an USA und Israel

Bundespräsident Steinmeier. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Pool AP / Maryam Majd)

Viele seien der Meinung gewesen, Trump habe ihn mangels diplomatischer Alternativen an der Seite Israels führen müssen, sagte er in einem Podcast des Nachrichtenportals t-online. Diese Ansicht habe ihn am meisten enttäuscht und fast wütend gemacht. Steinmeier verwies auf das 2015 geschlossene Atomabkommen mit dem islamistischen Regime in Teheran, das US-Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt hatte. Es wäre gut gewesen, man hätte diese Vereinbarung beibehalten, führte der Bundespräsident aus. Steinmeier hatte das Atomabkommen damals als Außenminister Deutschlands mitverhandelt.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.