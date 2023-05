Gestern ist Bundespräsident Steinmeier in Rumänien mit Präsident Johannis zusammengetroffen. Heute setzt er seinen Besuch fort. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Stationen sind Hermannstadt und Temeswar. Steinmeier wird unter anderem in einem Gymnasium erwartet, an dem der Unterricht in deutscher Sprache stattfindet. Gestern hatte der Bundespräsident in Bukarest die Leistung des Landes bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gewürdigt. Dabei handelt es sich nach Angaben seines rumänischen Amtskollegen Iohannis um etwa 4,5 Millionen Menschen.

