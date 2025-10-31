Die erste Station der Afrika-Reise von Bundespräsident Steinmeier ist Ägypten. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Zunächst besucht er Ägypten. In Kairo wird der Bundespräsident an der Eröffnung des Großen Agyptischen Museums teilnehmen, in dem mehr als 100.000 Objekte aus der pharaonischen, griechischen und römischen Antike ausgestellt werden. Anschließend sind Gespräche mit Präsident al-Sisi sowie weiteren Staats- und Regierungschefs geplant. Dabei dürfte es vor allem um die Lage im Gazastreifen und die brüchige Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas gehen.

Anschließend reist der Bundespräsident weiter nach Ghana und Angola. Dort war vor ihm noch nie ein deutsches Staatsoberhaupt. Mit den Besuchen will Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamts das regionale Engagement beider Länder für Stabilität und Frieden in Westafrika würdigen.

Steinmeier wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

