Bundespräsident Steinmeier (picture alliance/dpa)

Dazu findet am Vormittag eine Veranstaltung im Berliner Schloss Bellevue statt. Das Ende der DDR und die deutsche Vereinigung sei die erste und einzige friedliche Revolution in der deutschen Geschichte gewesen, erklärte das Bundespräsidialamt. Steinmeier wolle bei dem Termin unterschiedliche Perspektiven zu dem Ereignis aufscheinen lassen, das sich in diesem Herbst zum 35. Mal jähre. Weiter hieß es, es sollten ostdeutsche Persönlichkeiten verschiedener Generationen und Herkünfte zu Wort kommen.

Darunter seien etwa der Schriftsteller Marko Martin, der die DDR im Sommer 1989 verließ, und die Historikerin Claudia Gatzka, die auch einen Blick auf die Defizite des Einigungsprozesses werfen wolle.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.