Ehrenamt
Steinmeier ruft zu mehr Engagement auf

Bundespräsident Steinmeier hat erneut zu mehr ehrenamtlichem Engagement in der Gesellschaft aufgerufen.

    Steinmeier kniet am Boden und reinigt einen Stolperstein. Er trägt einen weißen Handschuh. Im Hintergrund ist Steinmeiers Frau, Elke Büdenbender, zu sehen.
    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Reinigung von Stolpersteinen in Dorsten (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)
    Bei einer Veranstaltung in Bernburg in Sachsen-Anhalt sagte er, es brauche Menschen, die das Land besser machten und es nicht schlecht redeten. Die freiwillige Arbeit sei oft unsichtbar, gleichwohl aber unverzichtbar, erklärte Steinmeier.
    Mit der Mitmach-Initiative "Der Ehrentag" will der Bundespräsident die Verkündung des Grundgesetzes würdigen, die sich in dieser Woche zum 77. mal jährt. Nach
    Angaben des Bundespräsidialamtes sind bis Ende des Monats deutschlandweit Tausende Aktionen geplant. Diese würden freiwillig etwa von Vereinen, Organisationen und Unternehmen organisiert.
    Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.