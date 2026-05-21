Bei einer Veranstaltung in Bernburg in Sachsen-Anhalt sagte er, es brauche Menschen, die das Land besser machten und es nicht schlecht redeten. Die freiwillige Arbeit sei oft unsichtbar, gleichwohl aber unverzichtbar, erklärte Steinmeier.
Mit der Mitmach-Initiative "Der Ehrentag" will der Bundespräsident die Verkündung des Grundgesetzes würdigen, die sich in dieser Woche zum 77. mal jährt. Nach
Angaben des Bundespräsidialamtes sind bis Ende des Monats deutschlandweit Tausende Aktionen geplant. Diese würden freiwillig etwa von Vereinen, Organisationen und Unternehmen organisiert.
Angaben des Bundespräsidialamtes sind bis Ende des Monats deutschlandweit Tausende Aktionen geplant. Diese würden freiwillig etwa von Vereinen, Organisationen und Unternehmen organisiert.
Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.