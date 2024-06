Zur Eröffnung der Woche der Umwelt ruft Bundespräsident Steinmeier zu mehr Engagement im Klimaschutz auf. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Anlässlich der Eröffnung der Woche der Umwelt sagte er in Berlin, wenn man jetzt im Kampf gegen die Erderwärmung nachlasse, dann würden Menschenleben gefährdet. Das gelte vor allem in den Ländern des Südens, aber auch hierzulande. Es sei möglich, die Erderwärmung und das Artensterben zu bremsen und gleichzeitig Wohlstand zu erhalten, so Steinmeier.

Der Bundespräsident bezog sich in seiner Rede auch auf die derzeitigen Überschwemmungen in Teilen von Deutschland. Sie zeigten, dass es keine Zeit zu verlieren gebe, betonte er.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.