Neujahrsempfang

Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender in Erwartung der Gäste. (Bernd von Jutrczenka / dpa )

Steinmeier warb beim Neujahresempfang im Berliner Schloss Bellevue dafür, sich für eine demokratische Zukunft zu entscheiden, in der Verständigung, Zusammenarbeit und Kompromisse möglich blieben. Er sagte, in einer Zeit, in der freiheitliche Demokratien im Inneren wie von außen angegriffen würden, trügen alle Wählerinnen und Wähler Verantwortung für das gemeinsame Ganze.

Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten rund 60 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie etwa 150 Vertreter des öffentlichen Lebens eingeladen. Auch Bundeskanzler Scholz und ein Großteil seines Kabinetts waren anwesend.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.