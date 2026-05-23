Grundgesetztag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Archivbild (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das Grundgesetz sei eine Errungenschaft für unser Land und für unser Zusammenleben, sagte Steinmeier der Deutschen Presse-Agentur. Demokratie brauche Menschen, die sich einmischten und mitmachten. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer erklärte, das Grundgesetz sei eine großartige Grundlage für das Zusammenleben. Der schönste und wichtigste Artikel sei für ihn der erste, betonte Kretschmer. Die Würde des Menschen sei unantastbar und alle seien gleich.

Das Grundgesetz wurde als Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 verkündet. Steinmeier hat den Jahrestag zum Ehrentag ernannt, der für das Ehrenamt werben soll.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.