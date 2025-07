NATO-Ostflanke

Nationalfeiertag in Litauen: Präsident Nausedas (2. v. links) und Bundespräsident Steinmeier. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mindaugas Kulbis)

In der Hauptstadt Vilnius will er sich mit Regierungschef Paluckas treffen. Beide Politiker wollen später Kränze an der Nationalen Gedenkstätte für die Opfer des litauischen Unabhängigkeitskampfes und an der Holocaust-Gedenkstätte Paneriai niederlegen. Gestern hatte das deutsche Staatsoberhaupt dem baltischen NATO-Partner die Unterstützung Deutschlands bei der Verteidigung zugesichert. Dabei verwies er auch auf die derzeit laufende Stationierung der deutschen Panzerbrigade 45, die ab 2027 einsatzfähig sein soll. Diese stehe für gegenseitige Verantwortung und gelebte Bündnistreue.

Litauens Sicherheit sei auch Deutschlands Sicherheit, fügte Steinmeier auf der Feier zum Nationalfeiertag des Landes hinzu.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.