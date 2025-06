Bundespräsident Steinmeier in Japan (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Wichtig sei jetzt, dass es eine Rückkehr zu Verhandlungen gebe, sagte Steinmeier während eines Besuchs in Japan. Das setze voraus, dass es zu keiner weiteren Eskalation in der Region komme. Steinmeier betonte, es müsse ausgeschlossen werden, dass Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelange.

Der Iran warnte unterdessen vor einer Intervention der USA in den Konflikt. Eine solche Einmischung hätte schlimme Folgen für die internationale Gemeinschaft, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Laut iranischen Staatsmedien wird das geistliche Oberhaupt des Landes, Chamenei, in Kürze eine Fernsehansprache halten.

Israel und der Iran griffen sich auch in der vergangenen Nacht wieder gegenseitig aus der Luft an. In Israel wurde in mehreren Teilen des Landes Luftalarm ausgelöst. Die israelische Armee flog Angriffe auf Ziele unter anderem in der iranischen Hauptstadt Teheran. Militärangaben zufolge wurden auch Produktionsanlagen für Zentrifugen zur Anreicherung von Uran und mehrere Waffenfabriken attackiert.

