Die Keupstraße in Köln-Mülheim: Hier explodierte die Nagelbombe und verletzte 22 Menschen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Bundespräsident Steinmeier wird eine Rede halten. Der NSU hatte am 9. Juni 2004 in der Keupstraße im Stadtteil Mülheim, wo viele Menschen mit türkischen Migrationshintergrund leben, eine Nagelbombe explodieren lassen. 22 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei suchte jahrelang in der türkischen Gemeinde nach den Tätern. Erst sieben Jahre später stellte sich heraus, dass der NSU für den Anschlag verantwortlich war.

In Köln ist heute zudem ein Kulturfest unter dem Motto "Birlikte" - türkisch für Zusammenstehen geplant.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.