Auftakt auf Sizilien

Bundespräsident Steinmeier in Italien (Archivbild) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Zum Auftakt wird er von Staatspräsident Mattarella in dessen Heimat Sizilien empfangen. Die beiden Staatsoberhäupter dürften vor allem über das Thema Migration sprechen. Die rechte italienische Regierung hatte am Montag härtere Maßnahmen zur Eindämmung irregulärer Migration beschlossen. Vergangene Woche hatten fast 10.000 Migranten in Booten die Insel Lampedusa erreicht.

Steinmeier will sich zudem ein Bild von den Folgen des Klimawandels auf Sizilien machen und einen der größten Hersteller für Solaranlagen besuchen. Am Freitag wird Steinmeier auf der Architektur-Biennale in Venedig erwartet.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.