Türkei-Besuch

Steinmeier bei einer Fotoausstellung im Erdbebengebiet in der südtürkischen Region Gaziantep (dpa / Adsiz Gunebakan)

Nach dem Empfang mit militärischen Ehren ist eine längere Unterredung geplant.

Neben bilateralen Fragen dürfte es um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den Krieg im Gazastreifen gehen. Was den Nahostkonflikt betrifft, haben die deutsche und die türkische Regierung unterschiedliche Ansichten, etwa bezüglich der Bewertung der Hamas.

Steinmeier will in Ankara auch mit zwei Vertretern der Oppositionspartei CHP sprechen. Zum Auftakt seines Besuches hatte der Bundespräsident in Istanbul Bürgermeister Imamoglu getroffen, einen der populärsten Vertreter der türkischen Opposition.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.