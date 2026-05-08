Finnland-Besuch

Bundespräsident Steinmeier spricht zusammen mit dem finnischen Präsidenten Stubb auf einer Pressekonferenz in Helsinki. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Steinmeier sagte bei einem Besuch in der finnischen Hauptstadt Helsinki, den Amerikanern dürfte sehr bewusst sein, dass die Stationierung von Soldaten an wichtigen Standorten wie Ramstein auch in ihrem eigenen strategischen Interesse liege. "Darauf vertrauen und bauen wir." Zugleich riet er dazu, sich auf die eigene Stärke zu konzentrieren.

Finnlands Präsident Stubb äußerte sich bei der gemeinsamen Pressekonferenz zuversichtlich, dass die USA ihren europäischen Verbündeten bei einer russischen Aggression weiterhin zu Hilfe kämen. Er begrüßte es ferner, dass Deutschland seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 eine führende politische und militärische Rolle in Europa übernommen hat.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.