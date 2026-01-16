Zudem werde es um eine Vertiefung und einen Neustart der Beziehungen zu Damaskus gehen, teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit. Mit Blick auf Menschenrechtsfragen betonte er, selbstverständlich würden in solchen Gesprächen alle relevanten Themen angesprochen. Die Organisation Pro Asyl bezeichnete die Rufe nach einer Syrien-Rückkehr als "gefährlich und verantwortungslos".
Im Rahmen von Scharaas Besuch in Berlin ist auch ein Treffen mit Bundespräsident Steinmeier geplant, darüber hinaus ein Runder Tisch mit Unternehmern, Wirtschaftsministerin Reiche und Außenminister Wadephul.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.