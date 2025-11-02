Steinmeier wird bei seiner Afrika-Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Zur Museumseröffnung wurde er von seiner Ehefrau Büdenbender begleitet. (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Es gebe die Hoffnung, dass nach dem Erreichen eines Waffenstillstandes im Gazastreifen der Friedensprozess weitergehe, sagte Steinmeier in Kairo. Er wies darauf hin, dass die Bundesregierung zugesagt habe, beim Wiederaufbau des zerstörten Palästinensergebiets zu helfen.

Steinmeier hatte sich in Kairo am Rande der Eröffnung des neuen "Großen Ägyptischen Museums" mit Libanons Regierungschef Salam und Ägyptens Präsidenten al-Sisi zu bilateralen Gesprächen getroffen.

Gegen Nachmittag wird der Bundespräsident nach Ghana weiterfliegen, der nächsten Station seiner Afrika-Reise.

