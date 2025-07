Bundespräsident Steinmeier. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Der Aufenthalt in der Kleinstadt findet in der Reihe unter dem Titel "Ortszeit" statt, in der Steinmeier mit Menschen aus der Region ins Gespräch kommen will. Auf dem Programm stehen Unterredungen mit Stadtverordneten, ein Unternehmensbesuch, eine Kaffeetafel mit Bürgerinnen und Bürgern sowie eine Drachenbootfahrt auf dem Ruppiner See.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.