100 Jahre Freie Wohlfahrtspflege

Bundespräsident Steinmeier (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Wenn sich ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt oder abgehängt fühlten, dann wendeten sie sich auch vom Staat und der Demokratie ab, sagte Steinmeier beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Freien Wohlfahrtspflege in Berlin. Diese Einsicht sei nicht neu, aber es sei wichtig, an sie zu erinnern. Dies gelte gerade für Zeiten, in denen die Verteilungskämpfe um staatliche Budgets härter würden.

Steinmeier dankte den vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfern, die sich in der Wohlfahrtspflege engagierten. Ihnen bringe die Gesellschaft immer noch zu wenig Wertschätzung entgegen, kritisierte der Bundespräsident.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.