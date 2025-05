Deutsch-israelische Beziehungen

Steinmeier wehrt sich gegen Kritik am Treffen mit Netanjahu

Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Israel Kritik an einem Treffen mit Ministerpräsident Netanjahu zurückgewiesen. Es wäre das einfachste für einen Politiker, schwierigen Gesprächen aus dem Weg zu gehen, sagte der Bundespräsident vor seinem Gespräch mit Netanjahu in Jerusalem. Dies sei aber nie seine Haltung gewesen.