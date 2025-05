Gedenken an Weltkriegsende

Die Gedenkfeier im Bundestag zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Steinmeier wies auf die aktuelle Bedrohung der Freiheit hin und mahnte deutsches Engagement für den Frieden an. Deutschland werde gebraucht, um um Frieden zu ringen, wo er verloren gegangen sei. Auch das sei ein Auftrag des 8. Mai, sagte der Bundespräsident.

Er betonte, der 8. Mai sei als Tag der Befreiung Kern der gesamtdeutschen Identität geworden. Und doch begehe man diesen 8. Mai nicht in ruhiger Selbstgewissheit. Freiheit sei nicht für alle Zeiten garantiert. Steinmeier verwies auf einen doppelten Epochenbruch, nämlich den Angriffskrieg Russlands und den Wertebruch der USA. Zugleich verteidigte er die deutschen Pläne für Aufrüstung. Es müsse gemeinsam mit europäischen Partnern alles getan werden, um die Landnahme des russischen Präsidenten Putin aufzuhalten. Man müsse militärisch stärker werden, nicht um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern.

Steinmeier sprach den Alliierten den tiefen Dank Deutschlands für die Befreiung vom NS-Regime aus. Der Dank gelte Amerikanern, Briten und Franzosen, und man vergesse auch den Beitrag der Roten Armee nicht. Gerade deshalb trete man aber den heutigen Geschichtslügen des Kremls entschieden entgegen.

Klöckner hebt Leid von Frauen in Kriegen hervor

Zuvor hatte Bundestagspräsidentin Klöckner auf das "ungeheuerliche Ausmaß" deutscher Verbrechen im Zweiten Weltkrieg hingewiesen. Zugleich forderte sie mehr Aufmerksamkeit für das Leid von Frauen in Kriegen.

Zu der Feierstunde waren unter anderem Holocaust-Überlebende und die in Deutschland vertretenen Diplomaten mit Ausnahme von Russland und Belarus eingeladen.

Zuvor hatten Steinmeier und Bundeskanzler Merz an der Neuen Wache in Berlin Kränze niedergelegt. Begonnen hatten die zentralen Feiern mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Auch an anderen Orten in Deutschland wird heute der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht, unter anderem in Landtagen und an Gedenkstätten.

Europaweit wird an Kriegsende erinnert

In London fand ein Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey statt. Zu den Gästen zählten König Charles III., seine Frau Camilla sowie Kronprinz William und seine Frau Kate. Auch Regierungschef Starmer sowie Veteranen nahmen an dem Gottesdienst teil. Der Ururenkel des früheren britischen Premierministers Churchill entzündete eine Kerze des Friedens. In Paris war für den Nachmittag eine Zeremonie am Triumphbogen geplant. In Moskau findet morgen eine Militärparade statt.

Der Zweite Weltkrieg endete in Europa am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht.

