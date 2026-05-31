Spiele für Kinder gehörten zu den zahlreichen Aktivitäten zum Ehrentag für freiwilliges Engagement (picture alliance / dpa / Karo Krämer)

Er sei begeistert, wie viele Menschen sich an vielen tausend Mitmach-Aktionen im ganzen Land beteiligt hätten. Er wünsche sich, dass der Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai fortan jedes Jahr als Mitmachtag gefeiert werde.

Der zweiwöchige Aktionszeitraum endete heute. Organisationen, Unternehmen, Vereine, Verbände sowie Nachbarschaften waren aufgerufen, sich zu beteiligen - zum Beispiel an Aufräumaktionen in Wohnvierteln oder an Spielenachmittagen für Kinder. Es gab Aktionen zum Kochen, Handwerken sowie zu Umweltschutz und Landschaftspflege.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.