Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christian Lademann)

Diese könne einen wichtigen Beitrag zur Lösung globaler Probleme leisten, und das komme am Ende auch Deutschland zugute, sagte Steinmeier in Bonn bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Er sei froh, dass die Entwicklungspolitik in der Gesellschaft einen breiten Rückhalt habe.

Steinmeier verwies darauf, dass Entwicklungszusammenarbeit aktuell weltweit zunehmend unter Druck stehe. In vielen Staaten, wie etwa den USA, würden Finanzmittel drastisch gekürzt.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.