Bundespräsident zum gesellschaftlichen Klima

"Weckruf an die demokratische Mitte": Bundespräsident Steinmeier (picture alliance / Anadolu / Mustafa Yalcin)

Die Demonstrationen Zehntausender hierzulande gegen Rechts seien auch ein Weckruf an die demokratische Mitte, sagte das deutsche Staatsoberhaupt dem ARD-Fernsehen. So könne man Möglichkeiten zur Zusammenarbeit etwa dort suchen, wo solche in der Vergangenheit auch in Debatten aufgerieben worden seien. Steinmeier betonte, es gebe Felder, in denen es gemeinsame Interessen gebe. Daher könne er sich gut vorstellen, dass die gegenwärtige Situation zum Nachdenken in Regierungs- und Oppositionsparteien führe.

Nötig sei auch ein anderer Ton untereinander, mahnte der Bundespräsident. So solle man respektvoller miteinander sowie mit den demokratischen Institutionen umgehen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.