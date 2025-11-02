Afrika-Reise

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ahmed Ghoneim, Generaldirektor des Grand Egyptian Museum, am Großen Ägyptischen Museum (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Ferner habe er bei einem Treffen mit dem ägyptischen Staatschef al-Sisi die Unterstützung Deutschlands für den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Trump bekräftigt, teilte eine Sprecherin des Bundespräsidialamts mit. Steinmeier unterstrich demnach auch die Bereitschaft Deutschlands, beim Wiederaufbau des Gazastreifens zu helfen.

Der Bundespräsident war in Kairo am Rande der Eröffnung des neuen "Großen Ägyptischen Museums" mit Präsident al-Sisi und Libanons Regierungschef Salam zu bilateralen Gesprächen zusammengekommen. Am Samstag war Steinmeier zu einer mehrtägigen Reise nach Ägypten, Ghana und Angola aufgebrochen.

