"Freiheit ist nicht selbstverständlich"

Steinmeier sagte in der litauischen Hauptstadt Vilnius in einer Rede zum Nationalfeiertag des Landes, die Menschen dort wüssten, dass Freiheit und Frieden nicht selbstverständlich seien. Litauen und Deutschland stünden gemeinsam ein für die Freiheit in der Ukraine und das Prinzip der Selbstbestimmung. Er betonte weiter, die in Litauen stationierte Panzerbrigade der Bundeswehr stehe für gelebte Bündnistreue.

Steinmeier besucht die Brigade am Nachmittag. Morgen will er unter anderem Ministerpräsident Paluckas treffen, bevor er am Abend nach Lettland weiterfliegt.

