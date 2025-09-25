Besuch in Münster

Bei einem Besuch des 1. Deutsch-Niederländischen Korps in Münster sagte Steinmeier, mit der schnellen Eingreiftruppe der NATO werde deutlich, was Europa bewirken könne, wenn man geschlossen beeinander stehe. Dass dies nötig sei, hätten die jüngsten Tage mit Luftraumverletzungen in Polen, Rumänien und dem Baltikum gezeigt.
An dem Truppenbesuch nahm neben Steinmeier auch der niederländische König Willem-Alexander teil. Anlass war das 30-jährige Bestehen des Deutsch-Niederländischen Korps.
Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.