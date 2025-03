Bundespräsident Steinmeier mit seiner Frau in Uruguays Hauptstadt Montevideo. (AFP / DANTE FERNANDEZ)

Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Montevideo nahm das deutsche Staatsoberhaupt an der Amtseinführung des neuen linksgerichteten Präsidenten Orsi teil. Steinmeier würdigte Uruguay als wichtigen Partner Deutschlands. Dabei verwies er unter anderem auf die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und seit einiger Zeit auch beim Klimaschutz. Uruguay sei seit vielen Jahrzehnten eine stabile Demokratie, betonte der Bundespräsident.

Steinmeier wird auf seiner Südamerika-Reise von seiner Frau und einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Weitere Stationen sollen Paraguay und Chile sein. Zuletzt hatte 2016 der damalige Bundespräsident Gauck Uruguay besucht.

