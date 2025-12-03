Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wurden am Londoner Flughafen Heathrow von Kronprinz William und seiner Frau Catherine empfangen. Mit König Charles und Königin Camilla unternahmen sie eine gemeinsame Kutschfahrt, am Abend ist ein Staatsbankett auf dem königlichen Schloss geplant.
Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Staatsoberhaupts im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren.
Steinmeier wird auch mit Premierminister Starmer zusammentreffen. Morgen hält der Bundespräsident eine Rede vor dem Parlament in London.
Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.