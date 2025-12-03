Großbritannien
Steinmeier zu dreitägigem Staatsbesuch eingetroffen

Bundespräsident Steinmeier ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen.

    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender kommen auf dem Flughafen London Heathrow an und werden dort von Prinz William und Prinzessin Kate begrüßt.
    Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind zu einem dreitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland. (Bernd von Jutrczenka/dpa)
    Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wurden am Londoner Flughafen Heathrow von Kronprinz William und seiner Frau Catherine empfangen. Mit König Charles und Königin Camilla unternahmen sie eine gemeinsame Kutschfahrt, am Abend ist ein Staatsbankett auf dem königlichen Schloss geplant.
    Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Staatsoberhaupts im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren.
    Steinmeier wird auch mit Premierminister Starmer zusammentreffen. Morgen hält der Bundespräsident eine Rede vor dem Parlament in London.
    Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.