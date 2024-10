Gedenken am Jahrestag

Jahrestag 7. Oktober 2023: Gedenkveranstaltung Berlin (Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa)

Gleichzeitig warnte er vor einer leichtfertigen Verurteilung Israels. Deutschland stehe weiter an der Seite Israels. Dennoch spüre man, dass die Prinzipien, die Deutschland leiten würden, auf eine schmerzhafte, auch widersprüchliche Realität stoßen würden.

Israels Präsident Herzog: Land nicht alleine lassen

Israels Präsident Herzog appellierte an die Weltgemeinschaft, sein Land im Kampf gegen seine Feinde nicht allein zu lassen. Er betonte, die Welt müsse verstehen, dass sie Israel unterstützen müsse, damit der Lauf der Geschichte geändert und der Region Frieden und eine bessere Zukunft gebracht werden könnten. Der israelische Präsident nahm am frühen Morgen an einer Gedenkveranstaltung nahe dem Kibbuz Reim teil, wo vor einem Jahr mehr als 370 Teilnehmer des Nova-Musikfestivals getötet wurden. Angehörige und Freunde der Opfer hielten im Beisein Herzogs um 06.29 Uhr - dem Beginn des Massakers - eine Schweigeminute ab.

US-Präsident Biden sagte in Washington, der 7. Oktober werde wegen des von der Hamas entfachten Krieges als "schwarzer Tag" für das palästinensische Volk in die Geschichte eingehen. Bundeskanzler Scholz hatte Israel zuvor die Unterstützung Deutschlands zugesagt. Er verwies aber auch auf das Leid, das der anschließende Gazakrieg über die palästinensische Bevölkerung gebracht habe. Am Nachmittag soll Bundespräsident Steinmeier im Rahmen eines interreligiösen Gottesdienstes sprechen.

Bei dem Überfall vor genau einem Jahr hatte die Hamas, die von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird, mehr als 1.200 Menschen getötet. Rund 250 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Bis heute befinden sich knapp 100 von ihnen in der Gewalt der Islamisten. Es wird befürchtet, dass viele tot sind.

Zerstörung im Gazastreifen - laut Hamas 42.000 Tote

Im Gazastreifen wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums, das von der Hamas kontrolliert wird, durch die israelischen Angriffe nach dem Überfall der Hamas mindestens 42.000 Menschen getötet. Zahlreiche Wohngebäude, aber auch Schulen, Universitäten und Krankenhäuser wurden seit Kriegsbeginn zerstört, wie ARD-Hörfunkorrespondent Kitzler in seinem Bericht über die Lage im Gazastreifen ein Jahr nach dem Angriff beschreib t.

Schicksal der Geiseln nicht oberste Priorität?

ARD-Hörfunkkorrespondent Segador verweist in seinem Bericht darauf , dass bis heute fast jeden Tag Angehörige der Geiseln in Israel auf die Straße gehen. Sie forderten eine Vereinbarung mit der Hamas, um die verbliebenen Geiseln freizubekommen. Allerdings, so Segador, habe das Schicksal der Verschleppten nicht die "allererste Priorität" für die Regierung. Offenkundig gehe es Ministerpräsident Netanjahu in dem Krieg eher um militärische Erfolge.

Gedenken auch in vielen anderen Städten

Auch in anderen Städten weltweit wurde an die Opfer erinnert. An vielen Orten wurden ab dem Zeitpunkt des Überfalls vor einem Jahr die Namen der Ermordeten und Entführten verlesen, wie etwa in New York, Lima oder Warschau. In Berlin fand die Aktion vor dem Brandenburger Tor statt.

