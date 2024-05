Nach Bruch mit "Rassemblement National"

Die Entscheidung des RN, die Fraktionsgemeinschaft mit der AfD im Europaparlament aufzukündigen, sei vor allem aus innenpolitischen Gründen passiert. Keuter sagte im Deutschlandfunk [pdf], die langjährige Vorsitzende des RN, Marine Le Pen, konzentriere sich nur auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Es gehe ihr nicht darum, die Probleme in der EU zu lösen. Deswegen sei er froh, dass die AfD nicht auf die - so wörtlich - wachsweiche Linie der Franzosen einschwenke, betonte Keuter. Außerdem sei die Aufkündigung nur Wahlkampf-Getöse und nach der Europawahl werde man sich bestimmt noch einmal unterhalten.