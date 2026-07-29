UNO-Sicherheitsrat

Die Situation verschärfe sich weiter, sagte der stellvertretende Sonderkoordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, Alakbarov, vor dem Sicherheitsrat in New York. Er halte eine weitere Eskalation für immer wahrscheinlicher. Die israelische Regierung müsse Maßnahmen ergreifen, um palästinensische Orte zu schützen und alle Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Zugleich verurteilte er palästinensische Angriffe auf Israelis.
Seit dem Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel im Oktober 2023 kommt es auch im Westjordanland verstärkt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.