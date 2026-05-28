Nach Störung

Wie ein Unternehmenssprecher am Morgen mitteilte, konnten die Reparaturarbeiten in dem ausgefallenen Stellwerk bei Deutsch Evern nahe Lüneburg früher als geplant abgeschlossen werden. Nur sehr vereinzelt könne es noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.
Auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin gab es seit gestern Nachmittag Behinderungen. Die Bahn hatte zunächst damit gerechnet, dass die Störung erst im Laufe des Tages behoben werden kann.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.