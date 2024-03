Unter anderem in Südasien fehlt es oft an ausreichender gesundheitlicher Betreuung für Kleinkinder: ein Säugling mit Gastroenteritis in einem Krankenhaus nahe Gehnay Wala in Pakistan. (AFP / CARL DE SOUZA)

Wie das Hilfswerk Unicef und die Weltgesundheitsorganisation in Genf mitteilten, starben im Jahr 2022 weltweit erstmals weniger als fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren. Die Gesamtzahl der registrierten Todesfälle lag bei 4,9 Millionen. Viele hätten den Angaben zufolge durch eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung vermieden werden können.

Die meisten Kinder unter fünf Jahren starben laut Unicef und WHO in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. In Regionen mit hoher Sterblichkeitsrate mangele es unter anderem an Impfungen und qualifizierter Geburtsbegleitung.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.