Porträts von Prominenten

Bokelberg starb bereits am Dienstag kurz vor seinem 87. Geburtstag in Hamburg, teilte eine Mitarbeiterin unter Berufung auf die Familie mit. Berühmtheit erlangten unter anderem seine Bilder von Pablo Picasso mit Strohhut oder von Uschi Obermaier mit nacktem Oberkörper in ihrer 68er-Kommune. Für eine Reportage inszenierte er Romy Schneider in ihrem Appartment in Paris.

Werner Bokelberg wurde 1937 in Bremen geboren. Von 1962 bis 1972 arbeitete er als Fotograf für den "Stern". Später widmete er sich der Werbefotografie und war an vielen großen Kampagnen beteiligt. Er lebte und arbeitete in Hamburg, Paris und New York.

