Zum ersten Mal wurde eine doppelte Supernova dokumentiert. Auf dem Foto zu sehen ist die anschließend entstandene Gaswolke. (picture alliance / Cover Images / ESO / P. Das et al. Background stars (Hubble): K. Noll et al)

Bei einer 160.000 Lichtjahre entfernten Gaswolke in der Großen Magellanschen Wolke, einer Satellitengalaxie der Milchstraße, handelt es sich um den Überrest einer solchen doppelten Sternexplosion, wie die Wissenschaftler im Fachblatt "Nature Astronomy" berichten.

Die meisten Supernovae künden vom Tod eines großen, massereichen Sterns. Wenn solche Sterne ihren Vorrat an nuklearem Brennstoff verbraucht haben, geraten sie aus dem Gleichgewicht. Während ihr Inneres zusammenstürzt und zu einem Neutronenstern oder gar einem schwarzen Loch wird, katapultiert die dabei entstehende Druckwelle ihre Außenschichten ins All und lässt den sterbenden Stern hell aufleuchten.

Doppeldetonation im Doppelsystem

Doch es gibt auch völlig andere Sternexplosionen, von den Astronomen als "Typ Ia" bezeichnet. Zu diesen Supernovae kommt es, wenn ein Weißer Zwergstern mit einem weiteren, größeren Stern ein enges Doppelsystem bildet. Dann nämlich kann von dem größeren Stern Gas auf den Weißen Zwerg herabströmen. Erreicht das angesammelte Gas eine kritische Menge, so kommt es zu einer thermonuklearen Explosion - einer Supernova vom Typ Ia -, die den Weißen Zwerg zerstört.

Dass es nun einen konkreten Beweis für eine doppelte Detonation gebe, trage nicht nur zur Lösung eines langjährigen Rätsels bei, sondern biete auch ein visuelles Spektakel, erläutert Priyam Das von der University of New South Wales in Australien. Die von der Supernova erzeugte Gaswolke besitze eine wunderschön geschichtete Struktur.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.