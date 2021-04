Sternbild Coma Berenices Das Haar mit der Dunklen Materie

In diesen dunklen Nächten ohne viel Mondlicht lässt sich ein eher unscheinbares Sternbild hoch am Südhimmel gut erkennen. Zwischen Löwe und Bootes funkelt das Haar der Berenike. Der griechische Astronom Ptolemaeus erwähnte in seinem Hauptwerk Almagest diese Sterne am Ende des Eintrags zum Löwen.

Von Dirk Lorenzen

